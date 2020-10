El "furcio" de Kicillof y su respuesta a Clarín y La Nación

El martes, durante la presentación de la primera escuela sindical de género del país, Axel Kicillof indicó que "hay una especie de cultura del machismo que parte de cosas tan básicas como denominar a intendentes como 'barones del conurbano'". El video se multiplicó en varios medios y en las redes considerando que había confundido el término "barones" con "varones". El propio Kicillof escribió luego un hilo de tuits como respuesta ya recibió más de siete mil Me Gusta.

Con ironía, Kicillof escribió en Twitter que "además de dedicarse a destilar odio, Clarín llama 'furcio' a su propia ceguera machista" y explicó que "nadie habla de 'Baronesas del conurbano' y ese es precisamente el problema que señalé". "Eso sí: felicito a la o el cronista por su agudeza auditiva o visual (¿o telepática?) que le permitió, al parecer, distinguir la 'v' de la 'b' mientras yo hablaba", continuó.

El gobernador bonaerense se refirió a una frase formulada por el ex presidente Mauricio Macri días atrás ante La Nación y se preguntó por qué "otras expresiones como 'no logramos lograr el logro', que dan muestra de una fenomenal economía de lenguaje, no ameritan el sesudo análisis del gran diario argentino". También cuestionó a La Nación por "llegar al mismo descubrimiento de manera independiente" dado que formularon una crítica en igual sentido.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1318717365488652304 Además de dedicarse a destilar odio, Clarín llama "furcio" a su propia ceguera machista. Nadie habla de “Baronesas del conurbano” y ese es precisamente el problema que señalé.https://t.co/8cbCYdERLC — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 21, 2020

A su explicación se sumó la de la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, quien afirmó que el término "baronazgo" es un título de nobleza que "refuerza la superioridad del varón" y rechazó las críticas al mandatario provincial por considerar que se refería a los varones.

https://twitter.com/Kicillofok/status/1318717371192905728 También vuelve a refritar mi uso de "haiga" en una entrevista del pasado (dije: "si no hay un mango partido al medio, que haiga para el que más lo necesita"). Omitió refregarme que "mango" es una fruta, o parte de una sartén, y no "dinero de curso legal". — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 21, 2020