El fútbol por la TV ya tiene precio de cara a la Superliga

Buenos aires.- No pierde el tiempo y Cablevisión, por ahora, es el único cable operador que ofrece el “pack fútbol” para transmitir en vivo la Superliga desde el 20 de agosto. Por 300 pesos se podrán ver los encuentros en HD y acceder a los contenidos de los nuevos canales. Así lo difundió el portal Infobae. Telecentro (no trabaja en la provincia), en cambio, expresó que tendrá novedades recién la semana que viene, mientras que DirecTV aún no tiene certezas de cuándo comenzará a vender este nuevo servicio. Aunque aún se encuentran en negociaciones, todo parece indicar que siete encuentros irían dentro de lo que comprenderá Fox Sports Premium, mientras que los otros siete se verán por TNT Sports. Todos serán gratis en SD (definición estándar) hasta el 30 de septiembre, pero el que quiera verlo en mejor calidad deberá contratar el “pack fútbol”. Desde octubre, la intención es que cuatro partidos sean abiertos y 10 codificados.