El gaste de Closs a Leto y el duro cruce tras la paliza de River en Uruguay

“Y no, ahora claro que es momento de River. Perfecto. Está bien, pero también hubo momentos muy buenos de Boca. No se reconocen las Intercontinentales que ganó Boca contra el Real Madrid, contra el Milan”, redobló la apuesta Roberto. “Pará Rober, hay gente que no nació, no vio eso. Hace 13 años pasó”, sumaron en la mesa, para mayor disgusto del periodista partidario.