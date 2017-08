El Gobierno admitió que el dólar a menos de $18 le queda cómodo

“El dólar bajó por una fuerte señal de confianza, pero no me quiero meter en el tema cambiario, que es un área que maneja muy bien Federico Sturzenegger. No niego que a nosotros nos queda cómodo un dólar de 17 y pico”, afirmó.

Durante una entrevista publicada ayer en una página web de un diario nacional, Caputo admitió que en el futuro la entrada de capitales puede presionar la suba la cotización de la divisa, aunque dijo que “no es grave”.

“El Banco Central lo puede manejar tranquilamente, pero eso no quiere decir que vengan a hacer carry trade. Son muy pocos los que traen dólares para comprar Lebac. El verdadero carry trade compra bonos del Gobierno en pesos y se los quedan para cobrar tasa por muchos años”, aseveró el jefe de las finanzas públicas.

En tanto, en declaraciones al diario Ámbito Financiero, el funcionario aseguró que el resultado de las elecciones primarias del domingo “reduce la tasa de financiamiento” y “favorece el desarrollo del mercado de capitales”.

“El resultado en las elecciones nos beneficia aún más porque reduce la tasa de financiamiento, aumenta el apetito por el riesgo, pero sobre todo, favorece el desarrollo del mercado de capitales. Nuestro esfuerzo está puesto en expandir el crédito, empezando desde la banca pública”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “la expansión del mercado de capitales es clave y para la gente pasa desapercibido”. Explicó que “en los países más normales, el crédito es el motor de crecimiento”.

El ministro minimizó además el efecto que el protagonismo de la ex presidenta Cristina Fernández tuvo sobre la economía, afirmó que “no había preocupación para el BCRA si ganaba”, aunque admitió que “hubo un reacomodamiento de precios porque lo que era probabilidad cero dejó de ser cero, pero no fue alta”.

Si bien dijo que “se generó mucha incertidumbre en el último mes y medio”, aseguró que “la votación es un ‘despiértense’ para todos los empresarios argentinos”.

“El mercado y la gente acompañan”

“En las PASO se vio una ratificación del principio del fin de la política vieja si se ratifica en octubre. Para los empresarios, es una señal de que el mercado y la gente acompañan. La gente está diciendo ‘sigamos por este camino’”, expresó Caputo.