El Gobierno ahora revisará las pensiones por viudez

En un comunicado del organismo nacional se invitó a los beneficiarios a actualizar sus datos y "con la información requerida se busca actualizar los expedientes previsionales" para "mejorar los controles de las pensiones derivadas para evitar fraudes".

Anses aclaró en el comunicado que "la baja de los beneficios solamente procede en los casos que se comprueba alguna irregularidad (por ejemplo, partida de matrimonio apócrifa) y habiéndose sustanciado el proceso administrativo dispuesto en el Decreto 1287/97 y comunicado por medio de carta documento al titular del beneficio, como ya ocurrió con las pensiones que indebidamente cobraban extranjeros que no residían en el país", añadió.

No obstante, el organismo aclaró que "la presentación o no de la documentación no afecta la continuidad en el cobro de la pensión derivada por parte del titular" y que "tampoco se considera una comunicación fehaciente la impresión en el recibo bancario".