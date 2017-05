La información se conoció en las páginas del New York Times.

Estados unidos.- El gobierno chino asesinó al menos a una docena de fuentes de la CIA en ese país entre 2010 y 2012 para desestabilizar la red de inteligencia estadounidense en China. Según The New York Times, que citó a ex funcionarios estadounidenses, reveló que otros informantes fueron arrestados durante ese período en China y que, en total, fueron entre 18 y 20 las fuentes asesinadas o apresadas. Así se deshizo “una red que había llevado años construir”.