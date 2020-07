El Gobierno dijo que no habrá un nuevo blanqueo de capitales

"No se viene otro blanqueo". de manera tajante el ministro de Economía, Martín Guzmán desestimó la posibilidad de que la Argentina vuelva a implementar la medida para legalizar flujos no declarados de dinero. "Hay que hacer y no hay que robar, así de sencillo”, sentenció el funcionario, luego de asegurar que el compromiso del gobierno nacional es con la renegociación de la deuda.