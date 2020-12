El Gobierno lanzará un Procrear 2: ¿quiénes podrán anotarse?

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi , quien hace un mes reemplazo en el cargo a María Eugenia Bielsa, anticipó en una entrevista a C5N que el Gobierno definirá en los próximos días el lanzamiento del plan Procrear 2. El ex intendente de Avellaneda afirmó que habrá algunos cambios con respecto a la versión anterior del programa y explicó quiénes podrán anotarse.

Ferraresi planteó su idea de modificar “algunos paradigmas filosóficos” con respecto a los programas de acceso a la vivienda que se han desarrollado en el país hasta este momento. “La Argentina históricamente ha construido viviendas de primera y de segunda. Las viviendas sociales son lugares donde en un dormitorio no entra un placard, donde no hay posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene donde guardarlo. Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda”, expresó en declaraciones a C5N.