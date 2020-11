El gran gesto del capitán de Los Pumas con un niño que emocionó a todos

Los Pumas son grandes adentro y afuera de la cancha con gestos y actitudes que transmiten esa sensación. Luego de la tremenda victoria ante los All Blacks la semana pasada por primera vez en la historia y que se prolongó hoy con un no menos heroico empate (15-15) frente a Australia en el Torneo Tres Nacionales, el capitán Pablo Matera se acercó hacia uno de los sectores de la tribuna del McDonald Jones Stadium poco después de concluido el partido y le hizo entrega de la camiseta a un chico que lloraba desconsoladamente.

En una nueva imagen que de alguna manera marca este nuevo camino que emprende el conjunto que dirige Mario Ledesma varios de los integrantes del equipo se acercaron a las tribunas del estadio para saludar a los fanáticos argentinos que se hicieron presentes en la cancha para alentarlos y, al ver que un chico estaba llorando, Matera no lo dudó, se quitó su camiseta y se la regaló.

El gesto provocó el aplausos de todos los presentes, y también generó que el comentario del entrenador de Los Pumas.

“Yo escuchaba lo que él dijo la semana pasada, eso no es preparado. Que él diga que ese triunfo fue de todos, para los chicos que este año no tuvieron rugby, para los que jugaron en todas las épocas… Me parece que Pablo encontró un poco su camino y lo está haciendo con muchísima convicción y muchísimo compromiso. Con mucha humildad también, y conectando con las cosas que tiene que conectar, que es agradecer también a la gente que vino, que es un montón”, fueron las palabras de Ledesma sobre el rol de liderazgo del capitán Matera.

Es importante recordar que, tras la hazaña del seleccionado argentino frente a Nueva Zelanda, una victoria por 25-15 que fue la primera de la historia para el conjunto celeste y blanco, el mendocino se había pronunciado y le había regalado dicho triunfo a todo el rugby nacional.

Matera regala su camiseta a un niño

“Fueron ocho meses muy duros. Un montón de trabajo, de un montón de gente que por ahí no está acá pero tenemos un equipo con mucha hambre y vinimos a llenarle el pecho de orgullo a toda la gente en Argentina. Jugamos por los chicos, por el rugby argentino. Hay un montón de chicos que no juegan al rugby con sus amigos desde hace ocho meses y salimos a la cancha a demostrar que se puede y ojalá traiga más gente al rugby”, dijo Matera hace siete días en Sydney por eso no dudó en regalarle la camiseta al niño.

https://twitter.com/ScrumESPN/status/1330247109883424768 Tras el empate entre #LosPumas y los #Wallabies, Pablo #Matera fue protagonista de una emotiva historia. El capitán del seleccionado le regaló su camiseta a un nene de 8 años que jugaba en #Alumni y ahora vive en #Australia. ¡Mirá este gran momento!



: @AAlumni — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 21, 2020

Además de ver como su capitán le ofrendaba una casaca a un joven argentino presente en el estadio, Ledesma se tomó unos segundos para agradecer el apoyo de ex compañeros y de protagonistas de la disciplina en general luego de la victoria ante los All Blacks.

“Me siento muy reflejado en esas palabras de Pablo (Matera) de la semana pasada. Porque muchos de nuestros compañeros del 99 y del 2007 nos dejaron muchos mensajes muy lindos, sintiéndose parte todo. Con distancia, porque ellos no están acá, pero se sienten parte del equipo y la realidad es que eso es lo que queremos nosotros: que todos se sientan que son una partecita del equipo”, expresó el ex pilar de los Pumas y actual entrenador.

Por último, a la hora de analizar la igualdad por la segunda fecha para Argentina en el torneo que reemplazó al Rugby Championship por la baja de Sudáfrica, Matera volvió a remarcar el valor del juego de Los Pumas. “La semana pasada ganamos, hoy empatamos. Pero nosotros confiamos mucho en lo que preparamos en la semana. Y si bien durante el partido no todos los momentos son nuestros, seguimos confiando en nuestra defensa y en el tipo que tenemos al lado y creo que esa es la fortaleza de nuestro equipo. Esa es nuestra fortaleza: jugar siempre juntos”.