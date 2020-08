El gran goleador de Primera que se retira por el desconcierto actual

"Quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no", escribió el delantero "canalla" en un comunicado que fue reproducido por los canales oficiales del club.

"Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada esta decisión. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tenga en cuenta", confió el goleador "auriazul", a quien el flamante entrenador, Cristian González, le había pedido con insistencia una definición.

Marco Gastón Ruben Rodríguez amplió: "Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol pospandemia tiene gran peso. No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer a todo el mundo Central por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista".