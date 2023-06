El gravísimo accidente que sufrió Yanina Latorre: su relato

Por suerte, el episodio no pasó a mayores, aunque según lo que contó la panelista, todo podría haber sido mucho más grave. En LAM estaban hablando cuando Ángel de Brito recordó que no le había preguntado a la angelita qué es lo que le había pasado el fin de semana.

Yanina Latorre accidente 1.jpg

“Estaba estresada, apurada, con la caldera y con el plomero. Últimamente en casa brota agua de todos lados. Entonces, estaba en bata y en pantuflas. ¿Viste cuando pisas con las pantuflas? Me despatarré y caí, explicó la panelista de LAM.

“Y Rosa, pobre, me quería atajar y me decía ‘estás muy estresada’. ¿Te parece?, le decía yo”, explicó Yanina Latorre, haciendo referencia a su empleada doméstica. Sin embargo, la posible tragedia luego se convirtió en una comedia, cuando Yanina contó qué le dijo su esposo, Diego Latorre.

Yanina Latorre accidente 2.jpg

“Le escribo un mensaje a Diego y le digo ‘ay, no sabés, me caí por la escalera’”, empezó a contar, antes de revelar qué le respondió el ex futbolista y actual comentarista deportivo: “Bueno, si me mandaste un mensaje, tan mal no estás”.

“Qué amoroso”, señaló Nazarena Vélez con ironía, mientras que De Brito acotó con la misma tónica: “Siempre empático”. A pesar de eso, Yanina Latorre salió a defenderlo y explicó: “Porque yo soy dramática, enseguida le mandé el audio llorando, me dice ‘bueno, estás mandando un audio’ como diciendo no te moriste”.