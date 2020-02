El Guasón va por su gran noche en los premios Oscar

Brad Pitt y Laura Dern, que vienen arrasando en la temporada, podrían llevarse los premios de mejor actor y actriz de reparto. El primero interpretó a un doble de actores en la oda de Tarantino a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), mientras que Dern dio vida a una despiadada abogada de divorcios en Historia de un matrimonio.

Con seis nominaciones, la surcoreana, Parasitos, es favorita para mejor filme internacional, pero compite también por el mayor premio de la noche, el de mejor película, que ninguna producción en lengua no inglesa ha ganado.

Como el año pasado, el Óscar no tendrá anfitrión y usará a estrellas de Hollywood para presentar los premios.

La transmisión de los Oscar se podrá ver a partir de las 20.30 por TNT, con entrevistas desde la alfombra roja a cargo de Axel Kuschevatzky y Lety Sahagún.

