El helicóptero se partió al medio: así fue el accidente en el que murió Jorge Brito

El viernes, cerca de las 16, un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 realizado por una mujer, que se encontraba haciendo rafting junto con su pareja en proximidades al dique Cabra Corral, alertaron sobre la caída de la aeronave. En el lugar, próximo a un sector donde se practican deportes, se encontró siniestrado un helicóptero Eurocopter Ecureuil, matrícula LV-FQN, y los cuerpos sin vida de los dos tripulantes.

Los helicópteros no tienen caja negra y la principal hipótesis es que sucedió lo que reveló la testigo: el Eurocopter se enredó contra los cables y cayó al agua.

Brito, que fue uno de los hombres de negocios más influyentes durante los últimos años en el país, fundador y presidente del Banco Macro y activo emprendedor en distintos proyectos productivos, había almorzado ayer con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la residencia oficial de Finca Las Costas. Desde allí partió al comando del aparato -alrededor de las 15- con destino a la localidad de Joaquín V. González, donde se encuentra la finca agrícola ganadera de su propiedad, de la firma Inversora Juramento SA, que posee uno de los feedlots –corrales de engorde de vacunos- más grande del NOA, distante a 240 kilómetros al sureste de la capital salteña.

helicoptero jorge brito empresario accidente 02.jpg El helicóptero que piloteaba Jorge Brito chocó contra un cable y se partió en el aire. Gentileza El Tribuno - Salta

Ayer, el ministro de Seguridad de Salta, Juan Manuel Pulleiro, comentó que la nave quedó "debajo de tres o cuatro cables de tirolesa", por lo que "se intuye que ha chocado con alguno de ellos, lo que provocó el desprendimiento del rotor de cola y la caída al lecho del río". "Es un vuelo tranquilo, porque van sobre el lecho del río y cubiertos por los cerros en ambos costados", apuntó, tras lo que evaluó que el piloto "no vio los cables, que no tenían elementos de seguridad, como boyas naranjas, por lo que suponemos que se lo ha llevado por delante sin haberlo visto".

"Suponemos con los pilotos que no han visto el cable y ellos salían del espejo de agua del dique Cabra Corral e ingresaban en el cañadón, momento en el que engancharon el cable de la tirolesa. Al salir del espejo del agua y seguir la dirección del río hacia el sur, que era el destino final de Brito, no han visto el cable de la tirolesa”, indicó el ministro, quien aclaró de todos modos que las circunstancias en las que ocurrió el accidente serán establecidas por el personal de la ANAC y que lo más probable es que la causa de muerte haya sido el golpe por la altura desde la que cayeron y no un ahogamiento.

helicoptero jorge brito empresario accidente 00.jpg Gentileza El Tribuno - Salta

“Suponemos que murieron instantáneamente por la altura desde la cual chocaron con la tirolesa e impactaron de lleno contra el río. Desde el aire, recorriendo la zona con los pilotos de la gobernación, se pudo observar que se han comido (sic) el cable de la tirolesa y al helicóptero se le partió la cola. El rotor de cola quedó de un lado del río y el helicóptero posado del otro. El helicóptero se partió al medio. La parte de atrás, del rotor, se ha agarrado con el cable y es lo que produjo el desprendimiento y la caída del helicóptero al río”, dijo el funcionario en diálogo con La Nación+.