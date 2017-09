El hermano de Santiago Maldonado contra Macri

Le reclamó que no ignore la desaparición de Santiago.

Buenos Aires

Sergio Maldonado, hermano mayor del joven Santiago Maldonado, le pidió a Mauricio Macri que “actúe como Presidente y no como un empleado, porque parece un empleado de grandes corporaciones que está defendiendo los intereses de terratenientes. ¿Cómo puede ser que no abra la boca durante un mes y no diga nada?”, sostuvo el familiar del joven de 28 años, desaparecido desde el 1° de agosto pasado. Y subrayó que “todo el país está preguntándose dónde está Santiago y él es el único que hace oídos sordos”.