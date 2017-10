“No descarta nada y está abierto a todas” las hipótesis, valoró Sergio Maldonado tras una reunión con Lleral que se extendió por tres horas y media, en la que fue acompañado por la abogada de la familia Verónica Heredia.

El hermano del joven desaparecido consideró además que para el juez estaría “acreditado” que Maldonado estuvo en la comunidad mapuche el 1 de agosto, día desde el que permanece desaparecido.

“No estamos tan de cero, porque hay datos. Vine a ratificar cosas o aportar datos más relacionados con la persona de Santiago, porque creemos que no se trata sólo de hacer un rastrillaje sino también de leer e informarse un poco más y ver testimonios”, agregó sobre la reunión, en la que Lleral incorporó los dichos de Sergio Maldonado a sus actuaciones.

Además, contó que hizo aportes al juez sobre “cómo era la forma de ser de su hermano, los datos personales, marcas, y cosas más relacionadas con detalles que por ahí vienen bien para identificarlo, para identificar su cuerpo digamos, o a él en el caso de donde esté”.

“Están buscando a alguien que no saben cuánto pesa y mide, porque nunca me lo preguntaron. Esta es la primera vez que yo vengo a declarar en la causa. En dos meses no me citaron”, afirmó.

“Es criticable que no hayan preguntado estas características, y eso es una muestra del mayor compromiso de este juez”, dijo, agregando que también describió “su parte más humana, para descartar que pueda estar en cualquier lado, y buscarlo donde corresponde".

"Hay un montón de costumbres de Santiago que tiran abajo toda hipótesis de que pueda haberse ido a otro lado”, dijo Sergio.

El juez no unificará la causa caratulada como desaparición forzada con la del habeas corpus –como había solicitado la querella al pedir la recusación de Otranto-, dijo Maldonado, quien consideró “positiva” esa decisión.

"La fiscal (Silvina Ávila) debe investigar la desaparición forzada y el habeas corpus se cierra cuando aparezca Santiago”, precisó.

También volvió a criticar la intervención inicial de Gendarmería en la causa y la presencia del secretario de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, quien realizó entrevistas a decenas de gendarmes que participaron del operativo en la Pu Lof, con las que elaboró un informe en el que se basó Otranto en la investigación.

“No nos pidió paciencia. Él entiende que estamos desesperados y necesitamos encontrar a Santiago. Si bien mi familia está mal, con el cambio de juez está mas esperanzada, parece que se va a trabajar más en serio”, concluyó.