El hermano de un héroe del ARA va por la intendencia

Rodríguez es muy crítico del gobierno de Cambiemos. Los cree responsables de lo sucedido con el ARA San Juan y sigue exigiendo Justicia. “Mi mamá me dijo algo que me quedó marcado: ‘Este gobierno se llevó a lo mejor que tenía, mi hijo, tu hermano…’. Y voy a militar para que no gobiernen más”, disparó.

44 los tripulantes muertos en la implosión del submarino

En noviembre del año pasado, el ARA San Juan fue encontrado hundido a 907 metros de profundidad, un año después de su desaparición. Los familiares de las víctimas piden justicia.