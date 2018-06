La persona, de la que hasta el momento no se proporcionaron datos, además le preguntó a los conductores del evento por qué no había asistido Mauricio Macri.

Según detalló el portal de noticias Rosario3, por un momento se generó pánico en los presentes, a tal punto que los locutores debieron saltar del palco.

El suceso ocurrió pasadas las 11.30, y fueron seis efectivos los que subieron al escenario y redujeron al sujeto que presentó resistencia y que forcejeó con los gendarmes hasta que finalmente lo esposaron boca abajo.

"Se trata de una persona que interfirió en el acto, decía que nos venía a salvar y afirmaba ser hijo de Evita, amenazaba, pero no desenvainó el cuchillo", dijo un efectivo de la Guardia Urbana Municipal al diario La Capital.

“No parecía estar en sus cabales”, comentó a Clarín uno de los colaboradores de la intendencia que intentó detenerlo.

A pesar del incidente, el acto no se interrumpió.

Ayer el Gobierno decidió cancelar la visita de Macri a Rosario para celebrar el Día de la Bandera por el temor de que se produjeran incidentes.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, manifestó su descontento ante la decisión del Presidente. "No comparto que no venga. No había ningún peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso por las fuerzas federales que habitualmente se encargan de la custodia presidencial".

El dirigente socialista, aseguró además que la movilización de la Multisectorial contra el Tarifazo, que supuestamente originó que el mandatariodesistiera de viajar a esta provincia, está compuesta apenas por medio centenar de manifestantes y explicó que anoche dialogó con funcionarios nacionales sobre el tema.

"Les manifesté lo que era tener una ciudad vallada. Compartimos la idea de no alterar un acto cívico porque nosotros consideramos que hay que priorizarlo. Ojalá que de aquí en adelante no haya más actos políticos sino institucionales. Quizá lleve un tiempo para que vuelva a ser una fiesta de la gente. No había ningún peligro", insistió.

Embed #DíaDeLaBandera A este día la ciudad de Rosario le ha dado un sentido cívico y muy participativo desde el proyecto de la “bandera más larga del mundo”. Hay que recuperar ese espíritu y que vuelva a ser un acto popular. pic.twitter.com/vhhh2PVyMS — Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 20 de junio de 2018

Tras el incidente, algunos internautas manifestaron su desconfianza respecto al confuso episodio.

Embed Justo cuando #Macri decidió no ir a Rosario, un sujeto irrumpió amenazante en el acto, “diciendo que era hijo de Perón y Evita”. NADIE SOSPECHA QUE ARRIBAS LO HIZO. pic.twitter.com/fh0BL5hsm3 — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) 20 de junio de 2018

Embed ROSARIO:



Miguel Lifschitz , Gobernador de Santa Fe: "El Presidente puede venir tranquilo, tiene la seguridad garantizada"



Un kirchnerista tomó el palco con un cuchillo al grito de: "Vengo a salvarlos, soy el hijo de Perón y Evita"



Una seguridad barbara.....#DiaDeLaBandera pic.twitter.com/L3T2ivAGJI — Gustavo Bruzone (@GustavoBruzone) 20 de junio de 2018

Embed #BuenMiercoles para preguntarnos: ¿La Intendente de #Rosario @MonicaFein quería propiciar, consciente o inconscientemente, un magnicidio en un acto que iba a ser copado por criminales y desprovisto de toda seguridad provincial y municipal? #DiaDeLaBandera https://t.co/EOeodOWLGB — Álvaro Zicarelli (@alzicarelli) 20 de junio de 2018

