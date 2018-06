“Yo creo que tengo dos ángeles que me cuidan desde el cielo. Uno de ellos es mi padre, otro mi tía Carolina, que también falleció. A mi papá lo tengo siempre presente, hoy por hoy estoy escuchando mucho su música”, comenzó diciendo el joven. Y añadió: “En el día a día quizás a veces siento que hay señales de que él me cuida. El día que fui a fichar al club de fútbol donde estoy jugando, yo tenía que completar una planilla porque iba a ser la primera vez que iba a participar en un club como jugador de fútbol. Cuando me acerqué al escritorio para llenar mis datos, pasó un chico que estaba escuchando una canción de mi papá. El chico no me conocía para nada”.

A su vez, Ramiro señaló que pese a la fortuna que ganó su padre, su familia vive al día. “¿Quién heredó el dinero?”, le preguntó Mirtha, y el hijo del Potro contestó: “Hubo un gran tema… No lo padecí, pero yo tengo que decir que vivo al día, con el dinero de alquileres de unos departamentos que pudimos comprar. Con eso podemos vivir al día con mi mamá y sus hijas”, contó Ramiro, quien se recibió el año pasado de periodista deportivo.