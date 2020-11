El horrible pasado gastronómico de Lizy Tagliani: les hizo comer cascotes a los clientes

Lizy Tagliani dijo presente este lunes como jurado invitada en MasterChef Celebrity, donde compartió una desagradable anécdota antes de que los participantes pusieran manos a la obra para competir con diferentes platos. Luego de que Santiago del Moro recordara que años atrás la conductora había trabajado en una parrilla, ella comentó: "Me contrataron de adicionista, pero después me descendieron a armar paneras, así que seguro puedo ayudar".

Acto seguido, el conductor destacó que Lizy Tagliani hacía ensaladas de frutas y la invitó a compartir su experiencia en el rubro gastronómico, aunque no sabía que no iba a contar algo muy agradable para que los consursantes copien. "Ensalada de frutas hacía a domicilio. Entonces cortaba todo, armaba los bowls y un día agarré la bicicleta y me caí. Igual, barrí toda la ensalada de fruta del piso y volví a juntar todo. Después la gente la comía en la parrilla y decía: 'Che, qué duro es esto', porque a lo mejor estaban comiendo pedazos de cascote. Pero yo le decía 'debe ser la manzana'. Muy higiénico todo".