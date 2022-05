El Hotel de los Famosos: insultos, bronca y una denuncia pública por bullying

Embed

Con ese clima, los conductores explicaron la prueba en cuestión: consistía en atravesar una serie de obstáculos, subir una escalera en la H propiamente dicha y de allí sacar de un baúl seis pelotas, de una por trayecto. Una vez conseguidas las seis esferas, los concursantes debían colocarse frente a una tabla, y por allí debía hacer girar las pelotas, hasta embocar tres de ellas. Con esto hecho, el participante ganador quedaba habilitado para volver a subir a la H y sacar una tarjeta, la cual daba registro de que se había ganado el desafío.

Si durante muchos pasajes de la competencia Locho se mostró sin aire para seguir, terminó sacándole ventaja a Walter y ganando el desafío cómodamente.

Ya que no era lo que el resto de los participantes querían, Locho se mostró eufórico y emocionado, por lo que incluso llegó a insultar a sus compañeros. “Forr…de mier…, hijos de put…”, se escuchó claramente en la emisión, mientras las cámaras mostraban al rubio descompensado en el piso.

En ese momento, fue que el Chino Leunis intervino y manifestó que para él, “La familia” le estaba haciendo bulliyng a Locho, lo cual estaba siendo muy mal visto por todos. “Chicos, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven lo que le pasa a Locho? ¿Creen realmente que la actitud de Locho merece lo que ustedes están haciendo con él? Se los pregunto tratando de ser lo más objetivo posible. Esto se parece a una situación de bullying de colegio de niños malos”, intervino el anfitrión, mientras el resto de los concursantes lo miraban sorprendido.

“No, no. Ojo con las palabras, Chino. Es otra cosa el bullying”, se atajó Martín Salwe desde la tribuna. “Se los pregunto de verdad porque siento que, por momentos, están rozando la mala educación”, lo frenó Leunis.

“No, el bullying es otra cosa. Acá lo que puede haber es que, unánimemente, consideramos que Locho entró mal al grupo, por actitudes, por comentarios, pero yo en ningún momento le falté el respeto”, insistió Salwe, adjudicándose la representación de todos los participantes.

“Yo le dije a Walter hoy que cuando llegué, a los 15 minutos tuvimos una charla con Pampita, y antes de eso ya me estaban gritando ‘el nuevo a la H’. ¿Qué quieren que haga?”, manifestó Locho ya recuperado.

“Chino, off the record, estamos acá 24 horas, y hay cosas que no ves”, insistió el locutor. “Yo veo todo, yo veo todo. Te digo… no debería hablar. Yo veo todo y es… es re violento. Pero es un vacío muy grande, muy fuerte, no es lindo tampoco de ustedes. A mí me pasa eso”, cerró Leunis.

Bronca en las redes

Mientras decenas de usuarios de manifestaban en contra de "La Familia" y a favor de Locho, Patricia Sosa decidió meterse en la polémica y fue muy dura contra el Chachi Estévez y compañía. "Esto es tremendo! Se ve lo peor de la gente. Que ganen los buenos y NO A LOS GARCAS!!!Qué eso de LA FAMILIA!!! Pobres… son impresentables. No saben jugar solos. Y el que necesita de otros para salir adelante, no sabe nada de nada. Las malas yuntas, el complot, la corrupción, llenarle la cabeza a los demás… será el fiel reflejo de la sociedad? Qué feo @hoteldefamosos’, escribe Patricia Sosa, muy contundente, y reflejando el pensamiento de mucha gente”, sentenció la intérprete cuando se conoció que Locho y Walter iban a la H.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patricia Sosa (@patriciasosaoficial)

Sin embargo, cuando Locho ganó el desafío, la cantante volvió a usar sus redes para ir contra "La Familia": Ganó @locholoccisano !!!!!Y estos? Jajajaaaaaaaaaaaa que dicen? Traman… cuchichean… se sienten superiores y poderosos. Pobres @hoteldefamosos".