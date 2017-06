"Los dirigentes prometieron venderme en este mercado de pases. Espero que cumplan", expresó el volante, de 25 años, una vez concluido el cotejo que la "Academia" le ganó por 3-1 a Deportivo Independiente Medellín (DIM) por ida de 16vos. de final de la Copa Sudamericana.

"Me dijeron que en junio me vendían. Yo no tuve todavía la oportunidad de una transferencia grande", expresó el jugador que surgió a la consideración vistiendo la camiseta de Ferro Carril Oeste.

Acuña, autor de una conquista en el triunfo sobre el conjunto colombiano, tiene una propuesta concreta de ser negociado al Sporting Lisboa de Portugal, que pagaría hasta 8 millones de euros por su ficha.

"Estoy agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico y a la gente que me despidió muy bien", dijo el mediocampista, que se retiró escuchando el coro de los hinchas gritando "...Huevo no se va/Huevo no se va...".