El Huevo, querido por los DT, amado por su gente

Ahora, en una emotiva iniciativa de la que también participaron sus hermanos Jéssica, Fabiana y Walter, le cumplió otro sueño a su ejemplar madre, a la infatigable Sara, la mujer que hizo malabares para que el pibe que derrochaba talento en los potreros de Zapala llegara más lejos que todos.

¿Qué hicieron los hermanos Acuña? Le compraron un auto cero kilómetro a esa señora que no para de llorar delante de la tele cada vez que ve a su hijo sacar un centro mágico o dejar el surco por la banda izquierda, sea en un mundial o en un amistoso. A “la abu” a la que también se le caen las lágrimas cuando cualquiera de sus nietos le da una tierna caricia o un beso o, simplemente, toma parte en un acto escolar. Así es ella, súper estimada en el pueblo por propios y extraños y súper sensible.

“Qué bendición tiene este Huevo”, le dijo alguna vez a este periodista. Hablaba de su hijo, ese que no para de sorprenderla, y ahora con este regalo que esperó mucho tiempo.

Scaloni, irónico, también se refirió a la situación de Lionel Messi.

Acuña, considerado por los últimos técnicos de la Selección, hoy será titular ante México. Le compró un auto a su mamá.

La anécdota: Sarita aún no está muy canchera para manejar pero anda con ganas de subirse al vehículo y acelerar hasta Córdoba, donde hoy a las 21 el combinado albiceleste se medirá con su par mexicano.

Son una familia entrañable, lo comprobó LM Neuquén cuando estuvo en la casa donde se crió el neuquino más famoso, en la previa al Mundial y durante Rusia 2018.

Un perfil bajo y una calidez de gente buena de verdad. Nadie les regaló nada, por eso le dan valor a todo: a una sonrisa, a un mate, a un auto... Por eso se aman tanto. Y por eso tienen estos gestos entre sí.

Ahí va Sara, contenta con su chiche nuevo pero más feliz porque es fruto del cariño que le tienen sus cuatro hijos a los que crió de la mejor manera en medio de dificultades. Y ahí va Marcos, cambiando de ritmo y a toda marcha con la camiseta celeste y blanca.

Querido por los técnicos, adorado por sus hermanos, amado por su madre. Merecido tiene el Huevito todo lo que le pasa. Crack como jugador, como hermano y como hijo. De selección, dentro y fuera de la cancha.

Los hermanos Acuña son cuatro: Jéssica, Fabiana, Walter y el más famoso de todos, Marcos. Cuatro pibes de oro.

El primero fue Bauza. Luego, Sampaoli, quien incluso lo convocó al Mundial. Y ahora Scaloni también se la juega por él.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dijo “creer y desear” que Lionel Messi regresará e ironizó sobre su continuidad al frente del equipo al afirmar que “no queda más nadie” para el cargo.

Consultado por la presencia del crack del Barcelona en la Copa América de Brasil 2019, fue claro: “Yo no hablé con él sobre ese tema. Debatimos de fútbol pero no de algo para lo que falta tanto tiempo. Estimo, deseo y creo que Leo va a volver a la Selección, pero no lo hablamos”.

Sobre la sucesión de Jorge Sampaoli, luego de que varios candidatos se hayan bajado, fue irónico: “Por decantación, no queda más nadie. Más allá de la broma, me interesa el Sudamericano Sub-20, que es lo único que tengo confirmado a futuro. Ya sé que el 10 de diciembre tengo que estar preparando el equipo”.

Scaloni, cuyo contrato como entrenador de la Selección mayor finaliza a fin de año, evitó ilusionarse con la continuidad más allá de los dos amistosos antes México. El DT tampoco aseguró que vaya a estar al frente del equipo en el certamen continental: “Yo no me ilusiono con la Copa América. No me puedo ilusionar con algo hipotético. Sí me ilusiona el partido de mañana y el Sudamericano Sub-20. Espero estar ahí porque me lo confirmaron. Eso sí es algo seguro”.

“Tengo claro a lo que vine a la selección mayor -agregó-. El objetivo era sumar jugadores nuevos. Y respecto de Messi, intentar jugar de una manera que si vuelve se sienta cómodo. Será la frutilla del postre”.

Respecto de los dos amistosos que jugará ante México, en Córdoba y Mendoza, el DT adelantó que pondrá dos equipos distintos “para que puedan participar todos”, como hizo en la doble fecha FIFA con Guatemala y Colombia.