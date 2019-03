El ibuprofeno y Mozart, la mejor dupla analgésica

No hace falta un estudio de alta precisión para darse cuenta de que la música relaja. No cualquier música, al menos no en cualquier momento: ante algún estrés físico o un simple dolor de cabeza, escuchar heavy metal puede ser perturbador aunque lo amemos cuando nos sentimos bien. En este rubro, la música clásica pica en punta. Y ahora, hay una confirmación estadística: según investigadores de la Universidad de Utah Health, una terapia combinada entre una pieza de Mozart y un medicamento analgésico podría ser a futuro el tratamiento más placentero para el dolor. Y fueron más concretos aún, porque los científicos descubrieron que la dupla ibuprofeno-Mozart mejoró un 90% los resultados analgésicos en un modelo de ratón con dolor inflamatorio, mientras que las combinaciones cannabidiol-Mozart y análogo de galanina NAX 5055-Mozart redujeron también significativamente la inflamación, en estos casos un 70%.