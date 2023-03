El increíble gesto que tuvo Enzo Fernández con un pequeño hincha del Chelsea

Es que cuando ya se estaba retirando del campo de juego, Enzo Fernández se encontró con un niño llorando de la emoción, situación que lo conmovió y le hizo entregarle la camiseta del partido como regalo. “Fue un momento muy lindo. Vino el nene y me abrazó para pedirme la camiseta. Se la di porque los chicos tienen algo especial, que me llega al corazón”, admitió al ser consultado por el bello momento.

“Muy feliz por el reconocimiento de la gente, cómo corea mi nombre. Era algo inimaginable porque llegué hace poco. Estoy súper agradecido. Esta victoria es muy importante para la confianza del grupo”, agradeció Enzo minutos después del encuentro.

Enzo Fernández camiseta 2.jpg

También, el ex River habló sobre su adaptación al equipo y cómo cree que será su futuro más próximo: “Siento muchas diferencias [con respecto al fútbol portugués], pero el equipo me está ayudando mucho y el cuerpo técnico me da la confianza suficiente para sacar lo mejor de mí. Me va a llevar a un poco de tiempo, todavía me estoy acostumbrando a todo, al club, al fútbol, la ciudad”.

Quien también habló fue Graham Potter, técnico del Chelsea, que se mostró contento por la gran victoria en Champions: “La sensación en el vestuario es fantástica. Nos preparamos para tener unas buenas semanas. Era un partido muy importante, con un ambiente especial. Stamford Bridge vibró”.