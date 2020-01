Al Indio no le gustó para nada el comentario y arremetió sin filtro: "Desde qué calidad artística juzgás mis imágenes y mis visiones? ¿sos alguien del que debo aprender?". Ante la respuesta del creador de "El pibe de los astilleros", Carlos Andrés no continuó con la polémica. La publicación rozaba los 20 mil "me gusta" en Instagram.

Bomba: “Pero escribile algo a los cuadros, Carlos, encima que están flojos”.

Rara vez el ex socio creativo y musical del guitarrista Skay Beilinson suele intercambiar pareceres con sus seguidores, pese a la infinidad de comentarios positivos que cosechan sus publicaciones. Días atrás un fanático le pidió mediante Twitter un saludo, ya que no se sentía bien: "Me levantaría el ánimo en este mal momento de mis 40 (años). Perdoná mi ocurrencia". "Mal momento los 40. ¿Qué te puedo agregar desde los 70?", respondió Solari, quien se enfrenta el mal de Parkinson.

Por otro lado, Diego Maradona recibió el viernes un cuadro autografiado por el músico, en la previa del encuentro de Gimnasia y Esgrima La Plata."Te agradezco todo lo que nos diste no sólo en el fútbol. Gracias. Indio", fue la dedicatoria del cantante en la red del pajarito. El retrato pertence a la fotógrafa Eva Pardo, donde se ve a Maradona con anteojos y una gorra con la imagen de Solari.

El Diez no tardó en hacer la devolución y respondió: "Acaban de hacerme un regalo maravilloso", publicó Maradona en el texto que acompaña las imágenes. Y agregó: "El agradecido soy yo. Gracias entonces, querido @IndioSolariOficial".

La semana pasada, Solari anunció un nuevo show de su banda Los Fundamentalistas del aire acondicionado, aún confirmó su presencia en escena.