Allí, Carlos Solari, más conocido como el Indio, se refirió directamente al mal de Parkinson que lo limita. "Espero que se encuentre una cura antes de que muera. Mientras tanto, espero que haya dopamina y me posibilite volver a los escenarios". "Ahora mismo estamos bien, me gustaría que este estado se prolongue", dijo el ídolo ricotero frente a Figueras (que ofició de entrevistador y con quien prepara un nuevo libro).

“Quiero hacer un show en directo con los músicos en el estudio para que lo vea la gente”, reveló haciendo dando a entender que la propuesta se transmitirá vía streaming.

Por otro lado, Solari renovó sus criticas hacia el gobierno de Mauricio Macri. “Durán Barba es un tonto. Hizo campañas artificiosas, nosotros no nos comeríamos ni en pedo todo eso. Pero en alguna gente es útil. Igual no creo que vuelva a pasar, aunque tengo mis dudas. He visto cosas muy dramáticas en Argentina. ¿De qué manera vive esta gente que parece ignorar todo lo que pasó? Ya no sabemos a quién pertenece la Patagonia, por ejemplo", señalo.

"A nosotros nos incomoda este gobierno, pero mucha gente sabe por qué. Y solo empieza a haber un odio con el gobierno por las medidas económicas que está tomando, pero no previeron que eso fuera a pasar. Por más que el maestro de todos los ministros de economía son los mismos que Cavallo o ‘El Orejudo’. Es lo que nos toca vivir, yo ya he vivido el horror en los años setenta. Detrás de los militares siempre están los empresarios y terratenientes", advirtió.

"Es la leche para los niños, que no hay. Hay un Durán Barba que se percibe en la propia realidad de la gente, no en base a encuestas. Eso es lo que ocurre permanentemente, es de las pavadas de que tenemos un barrio que se llama Palermo Soho, Palermo Hollywood. Vivimos copiando, quizá porque seguimos siendo colonia, ¿no? Si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia. La lectura de la última relación económica con el Fondo ya no dice 'aconsejamos', sino que dice 'tienen que hacer esto'. Bueno, a partir de ahí, tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo", planteó.

“La gente carga temores que no son inventados, son temores por cosas que han sucedido y que no tienen ni siquiera las armas para comprenderlos. A un tipo que se la pasa doce horas laburando no le podés pedir que lea a Foucault. Y eso hace que tipos que tienen una técnica muy pobre obliguen a la sociedad, sin que se dé cuenta, a tener una actitud sumisa. Y eso hace que seamos sojuzgados permanentemente por intereses que no son nuestros. Lo que tienen que lograr los políticos es que la gente viva bien”, postuló.

