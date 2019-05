Campanella criticó a los actores que se quejan de la crisis

“Si una persona ganó en su vida 10 millones de dólares y hoy no tiene un peso, no es por la crisis de los últimos tres años, es porque no supo administrar su dinero. Es muy fácil esto de decir: ‘Me fue mal con mi obra y la culpa la tiene el Gobierno’”, dijo el cineasta en diálogo con Infobae. “Yo prefiero concentrarme en las quejas de la gente que realmente la está pasando mal”, agregó.