El Indio Solari habló de su vuelta a los escenarios, el COVID y Cristina: "Temo que corra peligro"

"Esta entrevista va a servir como una prueba de vida, para dar cuenta que estoy vivo”, dijo el cantante con humor desde su casa en Parque Leloir, en diálogo con su amigo, por Radio Provincia. Tras manifestar que no suele salir de su hogar, excepto alguna que otra vez para "dar una vueltita por el barrio", bromeó: "Reto a alguno, me peleo. Un amigo me quería dar el puesto de Ministro de Cuarentena”.

"Es bastante caótico todo lo que se dice en televisión y mirá que elijo el canal que miro, pero aún ahí hay una zozobra muy grande porque está todo yéndose al carajo en el mundo todo. No era difícil predecir que esto podía pasar. Yo no sé si la gente imaginativa de la sociedad genera una estructura y alguien se encarga de cumplirla", reflexionó en alusión a la pandemia de coronavirus.

"Hay muertos. Todas las ideas alocadas que tiene la gente opuesta al gobierno generan disparates. Casualmente esa gente me preocupa porque es la que ha desobedecido toda consigna médica y científica, con las fiestas clandestinas. Se ha transformado en incomprensible para mí esa parte de la sociedad. Esta gente inventa cosas que uno no lo puede creer. No es posible que gente adulta y que ha tenido ciertos estudios puedan creer semejantes cosas. Ya sabemos entre una marcha y otra la diferencia que hay: unos van cantando con los nenes en los hombros y otros están diciendo que me muera yo, que se muera Cristina y que se mueran todos los que empiezan con K", añadió en alusión al kirchnerismo.

"Yo estoy preocupado por el horror que puede haber ahora. Estados Unidos se está cayendo a pedazos y como todo imperio, esa columna cuando se caiga va a levantar polvareda", advirtió el Indio, mientras que minutos después se refirió a la vacuna Sputnik V que tanta controversia está generando en el país. "Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?", se preguntó.

En otro tramo de la entrevista, el Indio consideró que la situación de Argentina en relación a la pandemia hubiese sido caótica si Mauricio Macri seguía en la Casa Rosada. "Si nos tocaba hace cuatro años nos moríamos todos. Se dicen libertarios y me parece una locura, hay momentos que no sabés si es un sainete", lanzó antes de referirse a los votantes de Juntos por el Cambio.

"La memoria de la gente es rara. Con el gobierno anterior... ¿cómo hacés para olvidar que cada vez que desembarcan afanan lo que pueden y ahora están recorriendo el mundo? Se han robado el país. No es que se llevaron un vuelto. Son fortunas que están en el exterior", expresó el Indio Solari.

"El poderío de la derecha conservadora son los capitales. Menos mal que Argentina tiene al peronismo en el medio del sándwich entre el comunismo o la izquierda y los poderosos. El comunismo perdió la batalla porque el movimiento fraterno se transformó en otro monstruo", postuló Solari. "El arma del peronismo es ganar las elecciones por cantidad porque son más los que no tienen que los que tienen. Si hay fraude no lo va a hacer el peronismo", subrayó, para luego hablar de Cristina Fernández de Kirchner.

"A mí vos sabés que la señora me cae bien pero a veces temo que corra peligro porque es la única que dice 'si tenés miedo, andá a laburar de otra cosa. Andá a laburar a Uber", reveló.

A su vez, el músico se hizo eco de algunas de las críticas que recibe por su poder económico y su simpatía con el kirchnerismo. "El tipo que va y se nutre de chuparle las medias al poder, no puede ser un artista. Por eso a mí me jode cuando hablan que yo tengo dinero. Sí, tengo dinero porque un artista independiente tiene que poder resistir los embates del poder que te quiere comprar. Yo pido tantos ceros que no me los van a dar", indicó.

En otro tramo de la entrevista, el popular artista sostuvo que “es improbable” que vuelva a subir a un escenario pero llevó tranquilidad a sus fanáticos al asegurar que en 2021 brindará un show por streaming y también lanzará “el libro de historietas con letras ilustradas”. E hizo referencia al Parkinson que afecta sus movimientos. “Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso”, enfatizó el músico, que en marzo de 2016 le contó a su público que esa enfermedad neurodegenerativa le estaba "pisando los talones".

“El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe ser (querer) tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida. Yo tengo que hacer un esfuerzo de concentrarme, de abstraerme. Gracias a Dios, las cosas que hago tienen esa peculiaridad de utilizar el cerebro para imaginar cosas. Y ahí estoy, todo el tiempo abstraído en mis cosas. Pero me imagino esa gente que no ha tenido otras posibilidades que agarrar el cucharín o cartonear. Debe ser un infierno”, sostuvo el Indio.

"Cuando uno tiene 71 años la muerte es la gran aventura que uno tiene que correr. Yo la trato como en las canciones: familiarmente. Naciste y el otro gran paso es morirse. El resto pasa a ser secundario. El disco duro no da para todo y no está tan duro", dijo en otro momento de la charla.

El Indio Solari también habló de la muerte de Diego Maradona. "Era un tipo que se bajaba en Yakarta y era Maradona. Yo no tolero ser el Indio Solari acá, imaginate lo que debió ser Maradona en todo el mundo. Era poderoso, poderoso bien. Un tipo que entraba con un Scania al barrio de los cogotudos es la venganza de los pobres. Es una pena su muerte. Es uno de esos personajes que todos creíamos que zafaba siempre", señaló.