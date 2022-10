El inesperado mensaje de la ex de Marcelo Gallardo que enterró a Alina Moine

El video de la ex de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo el domingo se despidió en el Monumental de los fanáticos del Club Atlético River Plate , dirigiendo su último partido como local. En ese momento, un posteo que sorprendió a muchos es un mensaje de Geraldine La Rosa , su ex mujer.

Pero ahora, en la despedida del Muñeco del Monumental, La Rosa publicó un video donde se ve de espaldas a Benjamín en uno de los palcos del estadio, y un tierno texto que dice: “Cuando sobran las palabras. Te amamos. Muñeco, Muñeco”, junto con emojis de corazones y aplausos.

Recordemos que hace tiempo se venía hablando de una relación amorosa de Gallardo con la periodista deportiva Alina Moine, aunque hace unos meses Marcelo aclaró: “No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. Estoy solo. Con Alina tenemos una hermosa amistad. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”.

Además, había dicho en la misma entrevista con Luli Fernández: “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos. Es una excelente mamá y una gran persona, pero no existe reconciliación alguna”.

Con el posteo de Geraldine en su cuenta de Instagram los rumores volvieron a encenderse y pareciera ser que la supuesta relación con Moine ya está bajo tierra.