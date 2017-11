El infierno del Millo, que anda para el Diablo

Si bien tiene la mente en la Copa, al Rojo le sirve para no quedar lejos de la pelea por la Superliga. El Millo no puede recuperarse de la eliminación de la Libertadores y del superclásico perdido.

En un opaco primer tiempo en el clásico, River le quitó la pelota y se posicionó en tres cuartos de cancha del Rojo, aunque sin mucho peligro. Independiente nunca pudo acomodarse y cuando el Millo le cedió el balón, luego de la insólita expulsión de Germán Lux (ver aparte), fue impreciso y no generó ninguna situación de gol.

En el segundo tiempo, la ecuación no cambió mucho, Independiente logró la posesión de la pelota pero nunca tuvo profundidad, fue impreciso y River, que jugó 70 minutos con 10 jugadores, generó algunas situaciones de gol de la mano del Pity Martínez.

Luego, ingresó Ezequiel Barco, quien estuvo como sparring en la gira que hizo la Selección nacional por Rusia, y fue el más desequilibrante del Rojo. Sobre el final tuvo un mano a mano ante Bologna, pero no pudo concretar el gol.

El único tanto del partido llegó luego de una pelota parada a favor de River, el arquero de Independiente inició el contraataque con Sánchez Miño, que tras una corrida de 70 metros metió el centro atrás y Nicolás Domingo hizo el gol para que Independiente se llevara el triunfo.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo quedó lejos de Boca y deberá recuperar terreno, aunque da toda la sensación de que si hoy gana el líder y le saca 15 unidades, será casi imposible seguir soñando con el título en la Superliga. El único consuelo, por ahora, es la Copa Argentina.

"Fue un partido complicado. Nos pega en lo anímico, pero hay que levantarse y enfocarse en lo que viene". Enrique Bologna. El arquero le ganó el lugar a Batalla.

"Es un milagro que haga un gol, pero es imposible que se lo grite a River. Me trataron muy bien en la institución".Nicolás Domingo. El autor del único tanto del partido

No puede en el Libertadores

River no pudo con el maleficio ante Independiente en la noche de Avellaneda. El Millo no gana desde la tercera fecha en la Superliga y aún no pude levantar su imagen y volver a sumar de a tres. Por si fuera poco, en la casa del Diablo no gana desde 2011. Fue por la tercera fecha del Clausura de ese año, con gol de Mariano Pavone para el equipo que por entonces dirigía Juan José López. Luego, la Banda visitó al Rojo cuatro veces más: 2012 (2-2), 2015 (0-3), 2016 (0-1) y 2017 (0-1).

El papelón de Lux que dejó a River con uno menos

Iban 20 minutos del primer tiempo. La defensa de Independiente lanzó un pelotazo largo para la corrida de Albertengo. Insólitamente, el arquero Germán Lux salió a cortar fuera del área, pero calculó mal, se pasó y tomó la pelota con las manos casi dos metros fuera del área grande. La jugada le valió la expulsión y dejó a su equipo con uno menos para el resto del partido.

Un verdadero blooper que se dio justo en una de sus peores semanas desde que llegó a River. Tanto Lux como Batalla venían siendo discutidos por sus flojas actuaciones y ahora Poroto se despachó con una jugada pocas veces vista.

Beto Bologna (hacia un año que no jugaba) fue el reemplazante, teniendo en cuenta que Batalla había sido relegado fuera del banco de suplentes. Para colmo, justo en la semana en que Enzo Francéscoli había lanzado unas polémicas declaraciones en las que había deslizado que Lux no había sido una contratación “de primer nivel”.

En todo este contexto suena la vuelta de Barovero. ¿Sigue Poroto en el arco?.

El otro blooper fue de Barco

No quiso ser menos que Lux.

A los 32 del segundo tiempo, el juvenil Barco picó al vacío, recibió un pase en profundidad de Nico Domingo y quedó cara a cara con Bologna, que había ingresado por el arquero expulsado de River. Lo eludió en velocidad y con todo el arco a disposición la tiró afuera en la que fue la jugada más clara del partido.