El inicio de Camilo en el TC es mejor en esta temporada

Posadas, Misiones

Cumplidas cinco fechas, el balance de Camilo Echevarría (Chevrolet) podría despertar preocupación si se observa que no estuvo nunca en el top 20 en las carreras disputadas hasta aquí. Sin embargo, si se traza una comparación con el desempeño del año pasado, incluso con una carrera más corrida (este año el neuquino no estuvo en la apertura), el panorama es más alentador. Es que al menos ahora pudo completar todas las finales, lo que en un medio tan competitivo y con tantos equipos fuertes no es poco el mérito.