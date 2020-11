El inquietante último deseo de Maradona: "Que mi cuerpo sea embalsamado y exhibido"

Mientras en la Casa Rosada despiden los restos de Diego Armando Maradona y en las inmediaciones se desataron incidentes con represión policial, heridos y detenidos, trascendió la noticia de que el astro argentino dejó sentado por escrito su último deseo: ser embalsamado y exhibido. Algunos periodistas, como Jorge Rial, se hicieron eco de la noticia, aunque aún no se hizo oficial el supuesto documento. El círculo íntimo del Diez aún no se expresó al respecto y se aguardan novedades para las próximas horas, cuando lo trasladen al cementerio Jardín de Bella Vista y les hagan llegar el papel con la solicitud que habría escrito en octubre, antes de su cumpleaños número 60.

"El 13 de octubre, escuchen esto. El 13 de octubre, hace nada y no sé por qué, Diego armó un documento pidiendo ciertas cosas. Le pidió a Morla o no sé a quién… ‘Quiero dejar por sentado y por escrito ciertas cosas para el día que me muera’. Repito, 13 de octubre, hace un mes y medio. Coincide con algunos que relatan que Diego, en los últimos días, estaba como vencido", señaló Rial, y comenzó a leerlo: "Luego de un profundo análisis, quiero manifestar mi voluntad, dice Diego Maradona, de que luego de mi muerte, mi cuerpo sea embalsamado y exhibido".