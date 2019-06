El de invierno, un mercado que promete ser caliente

Y se dice en Italia que Daniele De Rossi, la leyenda de la Roma que hace semanas se emparenta a Boca, ya les está buscando colegio a sus hijos en Buenos Aires. ¿Una señal? Como en cada mercado, un sueño azul y oro pasa por repatriar a Ever Banega, hoy en el Sevilla. Pero no es fácil. El que anoche se bajó fue el zaguero Matías Silvestre, del Empoli italiano.

Por su parte, River no se queda atrás si bien ayer se le cayó uno que sonaba fuerte: el talentoso Mudo Vázquez avisó que quiere quedarse en Sevilla. Las que sí avanzan son las negociaciones por el defensor Paulo Díaz, el chileno ex San Lorenzo que se desempeña en Arabia Saudita. También está en el radar de Gallardo el Monito Vargas, de Vélez. Y en el ataque el que cobró fuerza en las últimas horas es Juan Manuel Boselli, juvenil delantero uruguayo del Girona español. Además, no se descarta que el Millo vaya en busca de un arquero para cubrirse ante una futura salida de Franco Armani.

En Racing, están encaminados los arribos del mediapunta Matías Rojas (Defensa) y del mediocampista David Barbona (Atlético Tucumán). Por el lado de San Lorenzo, Juan Antonio Pizzi pidió cuatro o cinco caras nuevas. Un arquero, y sería el regreso de Nico Navarro (Monetti no sigue), un volante que sería el Tucu Hernández, de último paso por el Rojo, y dos delanteros. Allí se habla de los regresos de Tito Villalba (en la MLS) y de Martín Cauteruccio (Cruz Azul). El Rojo le pelea al Ciclón a Alexis Mc Allister y tiene apalabrado a Andrés Roa, del Deportivo Cali a préstamo en Huracán. Y sueña con la figura de Tigre, Lucas Menossi.

30 millones de dólares

Tiene para gastar Boca en este mercado. Monterrey le pidió 17 por el volante Maxi Meza. Los mexicanos quieren recuperar la inversión que hicieron por el ex Independiente. Boca en el verano ofreció una suma similar por el Huevo Acuña, del Sporting, y no se hizo.

Pizzi, al Ciclón. Beccacece dirigirá al Rojo y se pospuso su presentación.

La movida de los DT: muchos equipos con entrenadores nuevos

Mientras en el rubro pases son más rumores que otra cosa, en cuanto a los técnicos el panorama se va aclarando mucho más rápido y ya hubo varias confirmaciones.

Las dos grandes noticias se dieron en los bancos de San Lorenzo e Independiente.

En el Ciclón, Juan Antonio Pizzi reemplazará a Jorge Almirón, con el recuerdo del título que el equipo consiguió en 2013 y el desafío de la Copa Libertadores, en la que San Lorenzo se medirá en octavos de final con Cerro Porteño de Paraguay. La presentación se estima que será la próxima semana en el Nuevo Gasómetro.

Por el lado de Independiente, ayer estaba prevista la conferencia para presentar a Sebastián Beccacece, pero fue pospuesta dado que aún quedan detalles de papeles de la salida de Ariel Holan del cargo. También agarra al equipo con chances en un torneo internacional, en este caso la Copa Sudamericana.

El hueco que dejó vacante el rubio director técnico en Defensa y Justicia será ocupado por el rosarino Mariano Soso, quien tendrá la vara bastante alta.

Newell’s será dirigido a partir del próximo torneo por Frank Kudelka, ex conductor de la Universidad de Chile, tras su gran paso por Talleres de Córdoba. Tendrá la dura misión de salvar del descenso al elenco donde juega el neuquino Joaco Torres, quien habría recibido en las últimas horas ofertas del exterior (se habla de Chile y de México).

En tanto, tras la salida del emblema Antonio Mohamed, Huracán contrató los servicios de Juan Pablo Vojvoda. En tanto, Talleres de Córdoba ayer cerró a Alexander Medina, de 40 años, ex DT de Nacional de Montevideo, quien en su momento también fue pretendido por el Globo.