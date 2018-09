El juego de seducción de Macri

Las actividades oficiales del mandatario comienzan hoy temprano, con un desayuno en el diario Financial Times. Más tarde, se reunirá con el Grupo Bloomberg y al mediodía almorzará con inversores, a los cuales intentará seducir mientras espera que se cierre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por la tarde, en tanto, Macri participará de un evento junto a miembros del Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Según explicó Noticias Argentinas, tanto en las entrevistas como en los encuentros con empresarios, el Presidente explicará con detalles la situación económica que enfrenta el país, en busca de brindar calma a los mercados.

Alrededor de las 19, Macri asistirá a una tradicional cena de recepción que organiza el presidente de Estados Unidos. La ocasión le permitiría al argentino mantener un diálogo con Donald Trump.

El Presidente llegó ayer a Estados Unidos y hoy se verá con Donald Trump.

Dujovne y el pacto con el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró en Manhattan que “pronto” será anunciado el nuevo acuerdo que está terminando de negociar Argentina con el FMI. Dujovne acompaña a Macri en su gira por Nueva York, donde participará de una serie de reuniones con inversionistas y banqueros para explicar los fundamentos del nuevo programa económico del Gobierno. “El acuerdo será anunciado pronto”, aseguró Dujovne en un breve encuentro que mantuvo con la prensa antes de ingresar al hotel The Langham, ubicado sobre la Quinta Avenida. En ese mismo lugar se hospeda el Presidente junto a su mujer, Juliana Awada.