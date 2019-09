Nacho-Fernández.jpg

"El día que nos tocó jugar la final en Madrid, en el gol de Pratto, hizo algo que no es normal en una final. Decirle a un compañero, con el arco libre, 'tomá y hacelo' no es normal. Agarró la pelota en mitad de cancha, la llevo hasta el área y le dijo 'hacelo'...", elogió, además de la maniobra, también la personalidad de Nacho.

Por otra parte, contó una intimidad con Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid y fanático confeso del juego de Riquelme. "Le pregunté a Zidane cómo hace para explicarles a los jugadores lo que hacía él dentro de la cancha… me cagó y me dijo: dirijo al Real Madrid".

Por último, Román reveló por qué no va a La Bombonera a ver los partidos de Boca: "A la cancha van mis hijos. Quiero que disfruten del partido y yo me preparo tranquilo el mate y lo veo por televisión, puedo putear y hacer cosas que no podría hacer en la cancha".

