El delantero de 29 años no para de darle "Me Gusta" a las fotos que publica casi a diario Tini Stoessel en la red social. En menos de una semana, el delantero le regaló seis interacciones al perfil de la ex de Peter Lanzani.

La cantante de 21 años está separada desde hace un tiempo de Pepe Barroso Silva y no hay ningún impedimento para que ella y Agüero puedan llegar a formar una relación amorosa formal.

