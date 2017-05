Vecinos de Neuquén contaron en LU5 el inagotable periplo por tribunales de faltas para recuperar los rodados. Octavio Salgado contó que el 27 de abril compró una moto y la fue a retirar a una concesionaria, con la adversa suerte de que, a poco de salir, fue interceptado por un operativo policial, según su testimonio.

Embed Ahora, Octavio Salgado, vecino de Neuquén. El día que compró la moto lo detuvieron a su yerno en un control de tránsito y se la secuestraron — LU5 AM600 (@LU5AM600) 17 de mayo de 2017

"Como no tenía los papeles completos ni el carnet de conducir en el momento me secuestraron la moto -siguió-. Me dieron mil vueltas. Me acerqué con el papel del acta del secuestro y me acerqué al depósito de calle Olascoaga. Me presenté en el Tribunal de Falta 2, me dieron vueltas y me dijeron que tenía que ir al Tribunal 1. He ido con los papeles originales, la semana pasada me llegaron todos los que faltaban, me acerqué con la plata para pagar la multa y me dijeron que era imposible sacarla en ese momento, que tenía que esperar una semana más. Estamos cerca de cumplir un mes de la moto secuestrada y aún no la puedo sacar. Si fuera una moto robada sería otra cosa, pero es una moto recién comprada".

Según Salgado, aún no puede pagar la multa por burocracia.

Al escuchar el testimonio de este hombre, llamó otro oyente a la radio y contó una experiencia similar.

"Estaba escuchando el triste peregrinar de este muchacho. A mi hermano le secuestraron la moto por falta de seguro. Tardó como 20 días en llegar la multa a Tribunales, pagó la multa, pero le decían que no podía llevársela porque no había pagado el acarreo. Se lo cobraron sin darle recibo".

La semana pasada, el comisario inspector Andrés Bengolea, Director de Tránsito, reveló que los depósitos policiales están al borde del colapso.

"Los depósitos están a full, ya no damos abasto. Sucede que cuando se secuestran las motos después es car recuperarlas, no mucha gente tiene el dinero y lleva tiempo y dinero el proceso", señaló en referencia con los sitios de guarda de secuestros que tiene la policía en Parque Industrial y en calle Río Colorado.

La respuesta del juzgado

El juez de faltas Federico Hauck indicó que la demora en el recupero de las motos "tienen que ver generalmente con falta de documentación, aunque habría que analizar caso por caso. En general los que se demoran tienen problemas de transferencia".

Luego remarcó que la atención al público es óptima pese a las quejas. "Nadie va contento a pagar una multa, la gente ya va mal predispuesta, generalmente tenemos buen trato. El personal que tenemos en atención al publico está preparado para recibir personas que vienen con mala predisposición".