El lado B de Luismi

Matías, quien conoció de cerca a Micky en su época dorada, contó: “El Micky posbaladas era uno que se irritaba con más frecuencia por el alarido de la gente, que no le permitía escucharse cuando cantaba”. “Decía: ‘A este paso me voy a triunfar en Europa y no vuelvo más’”, recordó el hijo del mánager que -según él- le salvó la carrera.

McCluskey remarcó que en la serie, Luis Miguel se atribuyó como propia la iniciativa de reconvertir su carrera grabando clásicos boleros, como los del célebre Armando Manzanero, cuando “fue mi papá Alex al que le nació esa idea”. “Entiendo que en la serie él quiera mostrarse como ‘Rambo’”, disparó antes de relatar: “Micky tenía un recital en San Luis y el estadio tenía problemas técnicos. Hasta que logramos solucionarlo, se demoró el show y se puso muy nervioso, porque siempre fue súper puntual y perfeccionista y no había podido hacer sus ejercicios vocales. Papá me ordenó llamar a tres mariachis con los que Luis Miguel había pegado buena onda para que vocalizaran con él. Cuando arrancó el show nadie lo escuchaba cantar, sólo gritaban y eso lo irritó. Cuando se fue a cambiar la camisa estaba harto, como un león enjaulado, y dijo ‘Basta, no doy más’. Ahí papá le dijo que las chicas que lo fueron a escuchar no conocían las baladas románticas que había cantado antes de dar inicio al recital y que esa era su carta de triunfo para lograr que el estadio quedara en silencio. Él no quería, decía que era música mersa y de viejos, pero terminó accediendo. Cantó con ellos ‘Sabor a mí’ y el estadio se apagó completamente y lo escuchaban con pasión” .

Error: Matías aseguró que Luismi se rodeó de gente tóxica que lo llevó a la ruina.

Un final con gusto amargo

“Recordarlo me da piel de gallina, por eso me duele ver a mi papá en esta serie como un ‘pichi’ porque lo llamaba ‘padre’”, dijo dolido McCluskey. “A mi papá le podías decir todo menos chorro, y no soportó que se manche su honorabilidad”, sostuvo antes de recordar que Alex le ganó un juicio millonario a Luismi por no pagarle sus honorarios.