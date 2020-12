El llanto de Canosa en vivo previo al debate del aborto

Embed

Según relató Viviana, la animadora infantil y ella estaban embarazadas en el mismo momento y Panam tenía que dar a luz un día antes que ella. “Yo soy muy amiga de Laura Franco, Panam. Estábamos embarazadas las dos juntas, al mismo tiempo. Paría ella la noche anterior y yo al día siguiente. Yo no leía noticias, y esto se lo quiero dedicar a Laura", recordó muy emocionada.

"No leía nada, agarro el Ipad en la cama, tarde, y veo que Panam tuvo a su bebé muerta. Que tuvo que parirla igual, muerta. Llamé gritando a su marido, que me dijo 'no importa, mañana parís vos'. Por eso, entonces digo: no somos todas las minas iguales, los hijos valen oro, valen todo", exclamó.

"No importa si tu hijo tiene síndrome de Down, si tiene un problema, no importa, es tu sangre. Empecemos a humanizarnos, Luis. No pueden ser deshechos los hijos de nadie", le dijo Canosa al político cordobés, para luego anunciar que este 10 de diciembre estará en el Congreso "defendiendo la voz de todas las que queremos a nuestros hijos y los respetamos, a los nuestros y los de los demás".