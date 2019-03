El llanto de Mariana Fabbiani al entrevistar a Ana Paula, la joven violada por su padre y su hermano

Embed

A los 14 años, el calvario de la joven continuó con los abusos de parte de su hermano. Según relató, a los 12 años él comenzó a violarla, y tres años después quedó embarazada de él.

"Mi hermano no era que me tocaba. Él directamente me violaba. Yo perdí mi virginidad. Él hizo perder mi inocencia", contó en medio de un relato estremecedor.

En otro pasaje de la entrevista, la historia de Ana Paula conmovió hasta las lágrimas a la conductora, quien no pudo evitar contener el llanto. “Nunca podía jugar a nada. Ya no quiero volver a vivir más esa vida. No quiero. Ya no quiero estar más ahí”, fue el pedido desesperado de Ana Paula que provocó el llanto de la conductora de El diario de Mariana.

“La televisión parece un ámbito muy frío, pero esto es de verdad. Te abrazamos en el corte. Vas a salir adelante”, dijo Mariana en un intento por contener a la joven.

“Nos despedimos. Ha sido un programa muy especial. Así es este programa”, concluyó Fabbiani, visiblemente conmovida.

Polémica en las redes

Indignada por el caso de la joven violada por su padre y su hermano, Fabbiani le pidió a la víctima que contara detalles del infierno que le tocó vivir, y su relató fue tan gráfico e impresionante, que provocó algunas críticas en las redes, pero también elogios.

“En que convirtieron el programa #DDM es un relaje lo que hacen por un punto de raiting. Muertos violaciones. Las miserias humanas a full. Canaletti infumable. El profe Romero no es para un programa tv @ddm_oficial @marianafabbiani @MandarinaTVok @eltreceoficial”; “Después del papelón que hizo con la nota a Nahir Galarza, Mariana Fabbiani busca limpiar su imagen llevando a una chica q sufrió abusos toda su vida. Que programa de mierda”; “Que HDMP QUE SON....HACERLA RELATAR TODO LO QUE PASÓ...CUANTO MORBO....MARIANA FABBIANI RESULTASTE SER UNA REBERENDA HDP”; “Lo que lloreeeeee con la entrevista que le hizo Mariana Fabiani a la chica que la violaron el padre y el hermano”; “Imposible no conmoverse con el caso de esta mujer. Diecinueve años de infierno en su vida”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

