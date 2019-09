El llanto de Nicole en vivo y una fuerte acusación contra Cubero

En ese instante, Nicole confirmó que su angustia se debía a una nueva pelea con "Poroto" por sus hijas. Al parecer recibió un mensaje de su ex, en el que le negaba el permiso para salir del país y hacer un viaje programado con ellas a Punta del Este. "Nunca quiero contar porque es horrible hablar del papá de tus hijas, con el que compartiste 11 años y que va a formar parte de tu vida siempre. Es insoportable...”, dijo.

“No entiendo que alguien se levante todos los días queriéndote hacer la vida imposible. No lo entiendo. Lo mejor es querer que la mamá de tus hijas sea feliz, haga planes con tus hijas y sea feliz. No lo entiendo. Veinticuatro horas con temas, trabas, volviéndote loca, la verdad que es insostenible. No es sostenible hacer al papel de fuerte todos los días. Trato pero… ”, deslizó muy angustiada. "Lo desconozco, yo conocía a la persona que estuve hace 11 años", agregó.

Si bien Nicole Neumann no quiso dar detalles al aire el episodio que tuvo con Cubero, Sandra Borghi en un momento se refirió a la fuerte frase que dijo su compañera afuera del aire. "Lo que vos dijiste en el corte, ¿de verdad creés que es así? Que del otro lado preferirían verte...", le preguntó la conductora. "Sí, absolutamente. Estoy convencida y tengo pruebas de eso aparte. No lo digo de la boca para afuera".

Por si fuera poco, en medio de la la grave acusación que esbozó Nicole y que minutos después explicitó Ángel de Brito retomó el tema en su programa Los ángeles de la mañana y reveló que cuando no estaba frente a las cámaras Neumann dijo: "Me quieren ver muerta", en alusión a Cubero), Tomás Dente puso al aire el audio de una bruja que aseguró que a Nicole le habían hecho "un trabajo".

"Yo no creo en estas cosas pero sé que existen... ¿alguien te ha hecho algún trabajo para verte mal, para socabar tu salud?", le preguntó Dente a Nicole. "No sé , no tengo idea", le dijo ella. "Te lo pregunto por la frase que dijiste recién y que te hizo quebrar", insistió él. "Eso fue por algo concreto que me pasó y por una situación que viví y que lo veo en la actual, en la diaria", replicó ella. Inmediatamente, y para agregarle dramatismo y morbo a la situación y mejorar el rating, el panelista puso al aire el audio que recibió vía Whatsapp. "A la producción le están llegando un montón de mensajes, Hay uno de una persona, que me piden que lo ponga al aire, es la bruja Marcela", dijo Dente antes de reproducir el audio. "A Nicole le hicieron algo, la ataron y le hicieron algo. Le hicieron la atadura de siete nudos y me da mucha lástima pobrecita", se escuchó decir a la mujer.

"Lo único que me falta es tener una brujería chicos", acotó Nicole antes de que se desatara un debate y uno de sus compañeros contara de qué se trataba el mencionado "trabajo". "Yo no creo en esas cosas, pero sí escuche que consta en hacer una traba y que el último de los nudos se entierra en un cementerio", dijo uno de los panelistas y el Pollo Álvarez decidió dar por finalizado el tema al sentir que se había cruzado un límite.

