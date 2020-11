El loco, curioso y emotivo tributo que se le ocurrió a Pumpido para el Diego

“Agarré la copa, se la puse arriba del cajón. Me hubiese gustado que la tenga adentro del cajón. Le dije a Claudia (Villafañe): ‘dejá que la tenga ahí, si él la tenía siempre, no la quería prestar’. Ojalá se la hubiera llevado la Copa del Mundo”, expresó Pumpido en el programa F90 de ESPN.

El arquero recordó que “el me la entregó a mí en el Mundial y yo tuve el gusto ayer de entregársela a él a último momento”, agregó el ex guardametas de River que compartió el espacio junto a Ruggeri, Giusti, el Vasco Olarticoechea y Héctor Enrique, entre otros.

“Yo lo vi como con una sonrisa. Es la sensación que yo tuve cuando lo vi. Me acerqué y le agradecí todo”, contó el Negro en referencia a lo qué sintió en el momento íntimo que se despidió del cuerpo de Maradona.

El gran capitán

Por su parte, Giusti también aprovechó la ocasión para dejar sus sensaciones sobre la visita de varios de los jugadores campeones del mundo en la despedida a su capitán. “Es la imagen que tuvimos todos en el velorio, la imagen que nos dejó Diego: un tipo tranquilo, que estaba descansando verdaderamente en paz”.









¡QUÉ LINDO, NERY! La confesión de Pumpido en el velatorio de su gran amigo Diego.

Y agregó: “Para el mundo era un tipo inmortal, que ha sobrellevado una vida difícil. Lo que veíamos era inmortal. Nadie lo es. Cuando nos deja, nos enteramos de la noticia tan fuerte, dolorosa. En el primer momento, no lo podía creer. ‘No puede ser, no puede ser’. Me agarró tal cosa que no podía parar de expresar las emociones”, concluyó.