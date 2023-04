El mal momento de salud qué atraviesa Ulises Bueno

El mal momento de salud de Ulises Bueno.jpg El comunicado que explica el mal momento de salud que atraviesa Ulises Bueno.

Tal como prometió su manager Ariel “Chicho” Capozucca, se mantiene en contacto con el público para avisar como evoluciona el cuartetero mientras atraviesa esta enfermedad que afecta de manera simultánea a los bronquios y al parénquima pulmonar

En comunicación con La Popu, Capozucca explicó que Ulises “comenzó con una gripe y el cuadro se agravó con fiebre. Los médicos lo evaluaron y le proporcionaron oxígeno para facilitar su respiración, ya que presenta mucha tos. Si no mejora en las próximas horas, el siguiente paso sería la internación”.

Pero hay signos de evolución favorable, ya que en las redes del hermano del Potro Rodrigo hay un nuevo anuncio: "Queremos agradecerles a todos por los mensajes que nos enviaron y llevarles tranquilidad. Ulises está evolucionando favorablemente al tratamiento descripto. Los mantendremos informados de las novedades", dice el último comunicado.

Según explicó Capozucca no hay fecha prevista para que Ulises Bueno retorne a los escenarios. “Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar por que no es algo sencillo lo que tiene”, expresó el manager del cantante cordobés.