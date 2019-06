Embed El brillo en la cara de Laurita Fernández! Que se pasó Blem?!?#PodemosHablar pic.twitter.com/M8xfkBSpSr — Claudia Aguirre (@klaukaroaguirre) 2 de junio de 2019

Sin darle demasiada atención a los diferentes tuits, Laurita agradeció a sus fanáticos que lograron convertir la obra teatral en una de las tendencias del país.

Embed Son LO MAS !!!!❤️❤️❤️ https://t.co/kKwm9q20Cv — Laura Fernández (@laufer4) 2 de junio de 2019

