El marginal 3 redobla la apuesta con más violencia

“Para la tercera temporada todavía no estamos muy empapados, también por 100 días para enamorarse (ficción producida por la misma empresa para la que también trabaja Ardanaz). Pero, según lo que me adelantó Sebastián Ortega, esta temporada va a ser muy violenta, un poco más de lo que venimos viendo”, adelantó el realizador.

Polémico: Toto Ferro, el actor del film El Ángel, se sumará a la tercera temporada de la ficción.

Analizando lo visto en la última entrega, el director explicó que el gran condimento de la ficción estuvo en los dobles, dado que eran quienes protagonizaban las escenas de mayor violencia. “Lo que ayuda mucho son los dobles de riesgo para las peleas”, confesó.

Los detalles de la ficción se van conociendo de a poco y, según había adelantado Nicolás Furtado (Diosito) semanas atrás, en la trama podría aparecer Juan Minujín (Pastor), la estrella de la primera temporada. “Sebastián Ortega me contó todo muy por arriba. Va a estar buenísima, vamos por más. Vamos a ver si regresa Pastor, no sé mucho y tampoco puedo decir. Todos queremos la vuelta de Juan. No sé bien cómo ni cuándo.