El mejor sin ser de una liga top

No forma parte de una liga top ni marketinera. La gente no pregunta cuándo juega ni se detiene a ver sus partidos en nuestro país, como sí lo hace con los grandes de torneos más taquilleros. Sin embargo, cada vez que se cruza en la Champions con esos equipos más convocantes a nivel mundial, hace estragos con ellos. Los deja en ridículo. Hablamos del formidable Bayern Munich, que el miércoles brindó una nueva lección de fútbol y le propinó otro baile histórico a un elenco español. Meses después de meterle ocho al Barcelona, le hizo cuatro al Atlético Madrid y por momentos dio la sensación de sacar el pie del acelerador para no seguir humillando al conjunto de Diego Simeone y Luis Suárez (pobre Lucho, la víctima preferida de los tanques alemanes, se comió 12 en dos partidos ante ellos).