El miedo de Luque por la marihuana que consumía Diego por su entorno

Ante este panorama el médico y su colaborador buscaban la forma de no tener problemas legales en caso de un desenlace trágico por el consumo de THC. El dato llamativo para la justicia es que Luque ya manejaba la posibilidad de un desenlace fatal para Maradona y ya pensaba en un posible resultado adverso para él en caso de hacerse una autopsia.

En la conversación entre el médico y un miembro del entorno del "Diez", se identifica a “Charly” como la persona que le habría suministrado a Maradona los cigarrillos de cannabis. “No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo”, le escriben a Luque.

Este comportamiento de Charly se repite durante varios días y Luque y a un integrante del staff médico analizan una estrategia para hacerle entender al entorno de Diego que eso no le hace bien. El neurocirujano dice tener la intención de reunirse con Matías Morla para plantearle el tema.

En un cruce de audios entre ambos, queda expuesta la forma en que se manejaban en la casa las personas que debían velar por la salud de Maradona: “Decí que, dentro de todo, tengo a la Monona (cocinera de Maradona) que me cuenta las cosas. Porque si no no te enterás nunca. Todos ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro”, agrega el interlocutor de Luque.

Luego, en otro audio, continúa describiendo que el Diez ya tenía el hábito de fumar todos los días marihuana: “Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘faso’. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano”.

La persona que ellos identifican como “Charly”, sería un familiar indirecto de Rocío Oliva que luego fue acusado de haberle robado a Maradona y fue separado del entorno.

En otra conversación, intercambian mensajes sobre una situación sumamente alarmante que involucra a “Charly”. Uno de los integrantes del plantel médico cuenta como le habrían dado a Diego marihuana y alcohol para “sacárselo de encima”. “Como te dije, tengo ahí mucha confianza con Monona y el de seguridad que está ahora”, comienza contándole a Luque este integrante del staff. “A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos”, cuenta.

“Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío”.

La semana que viene es clave para el movimiento de la causa. Los cuatro fiscales se reunirán para determinar posibles imputaciones, poniendo el ojo en las personas que estuvieron más cerca de Maradona las horas previas a su muerte.

Fuente: Infobae