El millonario aumento en los suscriptores de Netflix

"Queremos superar este año. Aún estamos en muy buena forma", dijo Nagenda. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el directivo se refirió al futuro del cine en un mundo pospandemia.

"Todavía habrá muchas películas que la gente querrá ver en el cine. Creo que también habrá conciencia de que hay una película de súper alta calidad disponible que podría o no estar en los cines. La elección no será: ‘¿Voy al cine o veo algo en la comodidad de mi propia casa?’ o ‘¿Qué quiero ver y dónde puedo encontrarlo?’ Si esa respuesta está en Netflix, y no en una sala de cine, la gente estará mucho más acostumbrada y feliz de verla en casa", dijo Nagend.

Por otro lado, Netflix está negociando el estreno de La mujer en la ventana, la adaptación cinematográfica del bestseller de A.J. Finn. Con dirección de Joe Wright (Anna Karenina), la protagonista será Amy Adams (La llegada, La gran estafa americana).

Nagenda, para finalizar anticipó: "Estamos buscando películas de aventuras de gran audiencia y nivel PG como algo en lo que queremos incursionar. Algo parecido a la primera Star Wars, o Harry Potter 1 y 2. Muchas películas familiares de acción en vivo, fantasía y espectáculos que creemos que son grandes y pueden funcionar muy bien. Una historia tipo Jumanji. Esa es la próxima frontera".