“Venimos sufriendo robos hace rato, lo que ponés se lo llevan. Es un desastre. Ahora robaron el alambrado perimetral y la casilla de la ACTC , que habían dejado cosas aunque no sabemos de qué valor". Rodolfo Pascal, el presidente de la Asosiación Automovílistica Centenario tiene una mezcla de resignación y el más profundo dolor.

El veterano directivo que deja la vida por el automovilismo regional no puede comprender por qué tanta saña con el circuito emblemático de Neuquén, el que pone a la provincia en los primeros planos, el que en la temporada 2019 albergó la definición de la máxima categoría tuerca, nada menos que el Turismo Carretera.

Precisó que el nuevo e impactante hurto consistió en "4 mil metros de alambre" y estimó en unos "3 millones de pesos" el daño material que ocasiona el ilícito ocurrido en las últimas horas. "Eso sin sumar lo de la ACTC, porque uno no sabe si dejan un balde, una escoba, un televisor u objetos de valor en la casilla", aclaró repleto de impotencia.

El de la imagen es otro aspecto que le preocupa y mucho al directivo, de conducta intachable. Por eso lamenta que "encima quedamos mal con la gente de la ACTC, que nos dejó cosas para cuidar y los ladrones se las llevaron".

Lo que más indigna es la seguidilla de delitos que padecen y la falta de respuestas. "Estamos acostumbrado a lidiar con esta gente. No debe haber un día que no roben, hasta el transformador de luz se lo llevaron", comentó.

Y en plena catarsis disparó duro contra las autoridades policiales. "La policía pretende saber si viste al ladrón, que les des los datos, el número de documento del delincuente así no laburan ellos... Pero a uno, que viene de Vista Alegre, en la ruta lo paran y le piden documento. No tienen vergüenza", se descargó lleno de bronca. Y no es para menos.

Seguidamente brindó más detalles de la visita reciente de los amigos de lo ajeno al tradicional recinto fierrero. "Se llevaron además los tensores, las varillas que se le ponen en la punta a cada poste para estirar, los alambres de púas que van arriba. Un rollo de 10 metros debe estar valiendo 1500 pesos, 100 pesos más de mano de obra, así que saca la cuenta sobre 4 mil metros...", agregó para que se tome una real dimensión del repudiable hecho.

Respecto a los sectores afectados, enumeró: "Después de la curva 1, donde ponemos la tribuna, pasaron a la curva dos donde también suele haber gente. Se robaron alambrados de tanques australianos, todo. Son insaciables", describió dolorido el más experimentado dirigente neuquino tuerca.

-> "Y a uno la jubilación ni le alcanza"

"Pensar que uno trabaja Ad Honorem y trata de que el personal esté al día. Pero el vandalismo nos pega duro. Son cosas que duelen mucho, te desbocan porque estamos hartos. Yo laburé toda mi vida y cuando quise descansar me dan una jubilación mínima que no me alcanza para nada. Y para otros es tan fácil...", despotrico el influyente dirigente que tanto hace por la actividad.

¿Sospechas? "De nadie, no vivimos ahí. Qué le vamos a decir al guardia, es muy difícil esto. Mucho creen que la solución es un destacamento dentro del autódromo, pero por cómo viene la mano, tendrías que poner uno en cada esquina en las 200 héctareas. Imposible", resumió sin poder dirigerir el nuevo hurto.

-> Coronación el año próximo

Tal como supo anticipar LM Neuquén, Pascal confirmó que casi con seguridad "este año el Coronación ya no se correrá, no creo que llegue el calendario. Lo más probable es que se arranque en noviembre ó diciembre, creo que la idea es hacer la definición el año que viene si todo va bien...".

Lo que no mejora es el tema de la seguridad en su querido autódromo. La delincuencia, por ahora, gana de punta a punta en Centenario...