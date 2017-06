El Muñe diagrama su nuevo once: ya están Lux y Pinola

Lux, surgido en River, regresa como jugador libre desde La Coruña de España mientras que Pinola, que pagó su cláusula de salida de 1,5 millones de dólares, llega de Central y firmó contrato por tres años.

El zaguero habló ayer por primera vez como jugador de River y se refirió al revuelo que se armó con su salida del Canalla. “Quería venir. Me hubiera gustado tener otro tipo de despedida de Central, pero lamentablemente no me dejaron y la pasé mal. Se me ensució mucho con cosas que no son verdaderas”, aseguró el defensor que también es considerado por Jorge Sampaoli en la Selección.

“Ya voy a hablar y a limpiar mi imagen. Siempre me manejé de frente y estoy agradecido a Central, jamás dije una palabra en contra porque pasé dos años maravillosos”, expresó tras la revisión médica.

Con respecto a su nuevo desafío en Núñez, lanzó: “Jugar la Libertadores es uno de los objetivos más lindos. Quiero ayudar desde el campo de juego. River intenta jugar y tiene un estilo similar al de Rosario Central. Me hablaron muy bien del grupo. Espero integrarme rápido”.

Por otro lado, Germán Lux también tuvo algunas palabras en su bienvenida al club, al que regresa luego de diez años. “Estoy muy feliz y contento de volver a mi casa. River viene consiguiendo muchos títulos. Es un equipo con mucha historia y muy organizado”, señaló el Poroto.

“Hablé con Gallardo. Estoy en un buen momento y River también lo está”. Germán Lux

“En el episodio de Rosario tuve miedo por mis hijos, por todo lo que había pasado, y por todos los chicos que concurren a ese colegio que no tiene nada que ver”.Javier Pinola. Sobre las pintadas intimidatorias en el colegio de sus hijos

Scocco, a un paso

El otro refuerzo que quiere el Muñeco es Ignacio Scocco. La dirigencia millonaria ya inició las conversaciones con la de Newell’s y habría buena predisposición de ambas partes, por lo que sólo restaría definir algunos números. El jugador, quien alguna vez reconoció ser hincha del club, también está haciendo fuerza para llegar, por lo que en las próximas horas habrá novedades. Enzo Pérez, el otro en carpeta, está cerca pero todavía hay que esperar que avancen las negociaciones.

Quarta y Mayada, en la Conmebol

Los dos sancionados por doping positivo por Copa Libertadores viajaron a Paraguay para hacer el descargo correspondiente. Ambos suspendidos provisionalmente por la entidad, abordaron un avión privado junto al vicepresidente segundo del club, Matías Patanian, y el médico del plantel, Pedro Hansing, entre otros. En la semana, la Conmebol emitirá un comunicado definitivo analizando todas las evidencias presentadas. Además, resta saber si Guaraní presentará una solicitud para que suspendan al Millonario.